TSUE: prawo Unii nie nakazuje proporcjonalnego zwrotu akcyzy od wyeksportowanego samochodu

Prawo Unii Europejskiej nie nakazuje proporcjonalnego zwrotu akcyzy od wyeksportowanego samochodu - orzekł w środę Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. TSUE rozpatrywał odesłanie prejudycjalne polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kanwą sporu przed NSA była odmowa zwrotu podatku akcyzowego z tytułu eksportu samochodu osobowego do Norwegii. Odmowę tę uzasadniono czasową rejestracją pojazdu, dokonaną z urzędu w Polsce.

NSA powziął wątpliwość, czy przepisy krajowe nie prowadzą do tego, że przedsiębiorcy krajowi, którzy eksportują samochody osobowe do państw trzecich lub dokonują wewnątrzwspólnotowych dostaw tych pojazdów, staną się mniej konkurencyjni niż przedsiębiorcy z innych państw członkowskich. NSA podkreślił w tym względzie, że już sama rejestracja samochodu uniemożliwia uzyskanie zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego, chociażby w kwocie proporcjonalnie wyliczonej w stosunku do okresu użytkowania tego pojazdu na terytorium kraju.

Zdaniem NSA, jeżeli mimo rejestracji pojazdu, jego użytkowanie nie miało miejsca na terytorium kraju lub było krótkotrwałe, to obciążenie akcyzą w pełnej wysokości w Polsce wydaje się niezgodne z zasadą opodatkowania towarów w miejscu konsumpcji, a także ze swobodą przepływu towarów wewnątrz Unii, jak również z zasadą proporcjonalności.

W środowym wyroku Trybunał nie podzielił zastrzeżeń NSA.

Zauważył przede wszystkim, że "pojazdy nie należą do kategorii wyrobów akcyzowych we wszystkich państwach członkowskich, a co za tym idzie nie są objęte systemem ujednoliconego podatku akcyzowego". Państwa członkowskie mogą wprowadzać lub utrzymać w mocy opodatkowanie takich produktów, przy założeniu, że czynią to z poszanowaniem prawa UE.

Następnie TSUE zakwalifikował podatek akcyzowy nakładany na pojazdy zarejestrowane na terytorium danego kraju jako element ogólnego systemu opodatkowania wewnętrznego towarów. Z zastrzeżeniem dokonania niezbędnych ustaleń przez NSA, Trybunał nie dopatrzył się w regulacji krajowej elementów dyskryminacyjnych.

Zauważył, że "brak rejestracji pojazdu w Polsce jako warunek zwrotu zapłaconej akcyzy stosuje się bez rozróżnienia do wszystkich pojazdów, niezależnie od ich pochodzenia".

TSUE przypomniał także, że "w braku harmonizacji na poziomie Unii, niekorzystne skutki, jakie mogą wynikać z równoległego wykonywania kompetencji podatkowych różnych państw UE, nie stanowią ograniczeń swobód przepływu".

Ewentualne niedogodności związane z brakiem zwrotu akcyzy, choćby w wysokości proporcjonalnej do okresu użytkowania samochodu na danym terytorium oraz okoliczność, że samochód ten podlega podobnym podatkom lub opłatom w państwie przeznaczenia, nie są sprzeczne z prawem Unii ani z zasadą jednokrotności poboru akcyzy.

Trybunał zwrócił też uwagę, że podatek, którego dotyczy pytanie NSA, "nie jest powiązany z okresem użytkowania samochodu, lecz ma charakter podatku związanego z konsumpcją, która materializuje się poprzez rejestrację danego samochodu na terytorium kraju; ewentualne intencje importera co do późniejszego użytkowania pojazdu pozostają bez znaczenia dla opodatkowania podatkiem akcyzowym".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz