TSUE: władze mogą zatrzymywać statki, ale obecność na nich ludzi uratowanych na morzu nie daje do tego wystarczających podstaw

Władze portowe mają prawo do kontroli i zatrzymania statków w określonych okolicznościach, chociaż sam fakt, że statek przewozi ludzi uratowanych na morzu, nie daje do tego wystarczających podstaw - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Według TSUE urzędnicy portowi mogą zatrzymywać statki ratujące migrantów, ale tylko wtedy, gdy mogą udowodnić, że istnieje realne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska.

Niemiecka organizacja Sea Watch wszczęła postępowanie prawne po tym, jak władze sycylijskiego portu zatrzymały dwa statki, które ratowały migrantów na Morzu Śródziemnym - przypomina Reuters.

Włoscy sędziowie rozpatrujący skargę zwrócili się do TSUE o wskazówki w sprawie, która - jak wskazuje agencja - dotyka sedna sporów o to, jak reagować na dziesiątki tysięcy osób, które każdego roku próbują przedostać się z Afryki do Europy.

Sea Watch, która patroluje Morze Śródziemne, aby zabierać migrantów w niebezpieczeństwie - praktyka, która według niektórych państw europejskich zachęca do migracji - argumentuje, że władze portowe przekroczyły swoje uprawnienia, zatrzymując statki.

Sycylijskie Palermo i Porto Empedocle argumentowały tymczasem, że zatrzymały statki na tej podstawie, że były one przepełnione i nie zostały zarejestrowane do działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Reuters wskazuje, że TSUE wydał niejednoznaczne orzeczenie, które może być wykorzystane przez obie strony do poparcia swoich argumentów.

"Liczba osób na pokładzie, nawet większa niż dopuszczalna, nie może zatem sama w sobie stanowić podstawy do kontroli" - stwierdził w orzeczeniu TSUE. Zasugerował jednak również, że regularne prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych przy użyciu statków certyfikowanych do przewozu ładunków - tak jak miało to miejsce w przypadku statków Sea Watch - może stanowić wystarczające podstawy do kontroli władz portowych.

Orzeczenie TSUE określa aktualny stan prawa europejskiego w tej kwestii. Ale to do sądu sycylijskiego będzie należało rozstrzygnięcie, czy szczególne okoliczności w tych przypadkach uzasadniają działania władz portowych.

Z Brukseli Łukasz Osiński