TSUE: żołnierz, który na służbie nic nie robi, ma dostawać taki sam żołd jak ten, który pracuje

Przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie, aby żołnierz, który jest na służbie w koszarach, lecz nie świadczy tam faktycznej pracy, był wynagradzany w inny sposób niż żołnierz, który na dyżurze faktycznie wykonuje pracę - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE.

W okresie od lutego 2014 do lipca 2015 roku podoficer armii słoweńskiej pełnił nieprzerwaną "służbę wartowniczą" trwającą przez siedem dni. W trakcie tej służby, która obejmowała zarówno okresy, w których miał wykonywać rzeczywiste czynności z zakresu nadzoru, jak i okresy, w których był jedynie zobowiązany do pozostawania do dyspozycji przełożonych, Słoweniec był stale obecny w koszarach, do których go przydzielono.

Uznając, że w odniesieniu do każdego z tych dni "służby wartowniczej" tylko osiem godzin stanowiło czas pracy, ministerstwo obrony wypłaciło mu zwykłe wynagrodzenie odpowiadające tym godzinom, a za pozostałe godziny przyznało mu jedynie dodatek za pozostawanie w gotowości do pracy w wysokości 20 proc. wynagrodzenia podstawowego.

Powództwo o uzyskanie zapłaty jak za godziny nadliczbowe za godziny, podczas których podoficer w ramach "służby wartowniczej" nie wykonywał żadnych rzeczywistych czynności na rzecz pracodawcy, lecz był obowiązany pozostawać do dyspozycji swoich przełożonych, oddalono w pierwszej instancji i w postępowaniu apelacyjnym.

Następnie Sąd Najwyższy Słowenii, do którego wniesiono skargę na wyroki, zwrócił się do Trybunału z pytaniem o stosowanie dyrektywy, która ustala minimalne wymagania dotyczące w szczególności czasu pracy. Zapytał, czy okres dyżuru, podczas którego żołnierz jest obowiązany do pozostawania w koszarach, do których go przydzielono, lecz nie świadczy tam faktycznej pracy, należy uznać za czas pracy dla celów ustalenia wynagrodzenia należnego temu żołnierzowi za taki okres.

W wydanym w czwartek wyroku TSUE stwierdził, że dyrektywa ta nie stoi na przeszkodzie temu, by okres dyżuru, w trakcie którego żołnierz jest zobowiązany do pozostawania w koszarach, do których go przydzielono, bez świadczenia tam faktycznej pracy, był wynagradzany inaczej niż okres dyżuru, w trakcie którego żołnierz ten faktycznie wykonuje pracę.

Z Brukseli Łukasz Osiński