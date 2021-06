Tunezja: 23 migrantów utonęło, próbując przedostać się morzem do Włoch

Co najmniej 23 migrantów z Afryki utonęło we wraku łodzi w pobliżu Tunezji, próbując przedostać się przez Morze Śródziemne z Libii do Włoch. 70 osób zostało uratowanych - poinformował we wtorek tunezyjski oddział Czerwonego Półksiężyca.

"Marynarka wojenna uratowała 70 migrantów, a 23 osoby utonęły w łodzi przewożącej ponad 90 migrantów, która wyruszyła z Libii w kierunku Europy" - powiedział Mondżi Slim, przedstawiciel Czerwonego Półksiężyca. Marynarze uratowali także 39 migrantów z innej łodzi, która zatonęła u wybrzeży Sfax.

Ponad 120 migrantów zginęło w ostatnich tygodniach u wybrzeży Tunezji. Poprawa pogody zwiększyła liczbę nielegalnych prób przedostania się z Tunezji i Libii do Włoch.

Biuro wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) podaje, że w tym roku ok. 23 500 osób przedostało się przez morze do Europy, przy czym większość migrantów przybyło do Włoch i Hiszpanii z Tunezji i Algierii.