Tunezja: Armia ma zmusić ludzi do respektowania nakazu pozostawania w domu

Rząd Tunezji nakazał armii monitorowanie ulic i przymuszanie ludzi do respektowania nakazu pozostawania w domu, by ograniczyć rozwój epidemii Covid-19. W Tunezji wykryto do tej pory 89 infekcji koronawirusem. Jedna osoba zmarła.

Restrykcje dotyczące poruszania się, z wyjątkiem w robienia zakupów, zostały ogłoszone w niedzielę, a w ubiegłym tygodniu wprowadzono godzinę policyjną.

W czwartek potwierdzono pierwszy śmiertelny przypadek Covid-19 w tym kraju.

W połowie marca rząd Tunezji zwrócił się do obywateli o datki pieniężne na walkę z koronawirusem, które będą trafić do specjalnie utworzonego funduszu. System opieki zdrowotnej w Tunezji jest bardzo niewydolny.

Tunezja zamknęła swoje granice dla ruchu osobowego, pozostawiając jedynie ruch towarowy oraz możliwość powrotu obywateli tego kraju.

Zabronione jest organizowanie dużych spotkań, imprez, pozamykane są wszystkie targi. Odwołane są wspólne modły, zamknięte też zostały szkoły.