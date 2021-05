Tunezja: Co najmniej 57 migrantów utonęło w katastrofie łodzi u wybrzeży Tunisu

Co najmniej 57 migrantów utonęło w katastrofie łodzi u wybrzeży stolicy Tunezji - Tunisu, gdy próbowali przedostać się przez Morze Śródziemne z Libii do Włoch; 33 rozbitków uratowano - poinformował we wtorek Tunezyjski Czerwony Półksiężyc.

"Trzydziestu trzech Bengalczyków zostało uratowanych, a 57 migrantów utonęło w łodzi przewożącej około 90 migrantów, która wyruszyła z Libii w kierunku Europy" - powiedział agencji Reutera przedstawiciel Czerwonego Półksiężyca.

Agencja AP, powołując się na tunezyjskie władze, pisze, że u wybrzeży kraju utonęło ponad 50 osób, a 33 zostało uratowanych przez pracowników platformy wiertniczej.

Rzecznik ministerstwa obrony Mohamed Zekri sprecyzował, że łódź przewożąca migrantów zatonęła w poniedziałek w pobliżu miasta Safakis, na południowo-wschodnim wybrzeżu Tunezji. Przekazał, że jednostki marynarki wojennej zostały wysłane na poszukiwanie zaginionych pasażerów.

Łódź wyruszyła w niedzielę z miasta Zuwara w Libii - poinformował rzecznik biura ds. koordynacji w rejonie Morza Śródziemnego Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) Flavio Di Giacomo.

W ostatnich tygodniach u wybrzeży Tunezji miały miejsce przypadki utonięć, a wraz z poprawą pogody wzrosła częstotliwość wyprawiania się przez morze z Tunezji i Libii w kierunku Włoch. W podobnych incydentach utonęło w ciągu ostatnich kilku tygodni ponad 60 migrantów.