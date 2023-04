Tunezja: Do 25 wzrosła liczba migrantów, którzy zginęli w wyniku zatonięcia łodzi

Liczba osób, które poniosły śmierć w wyniku zatonięcia w środę u wybrzeży Tunezji łodzi z migrantami wzrosła do 25; wcześniej informowano o 10 ofiarach śmiertelnych. Jak dotąd, udało się uratować 76 osób - poinformowały w czwartek tunezyjskie władze.

Na drewnianej łodzi, która zatonęła w okolicach położonego na zachodzie Tunezji portu Safakis, znajdowało się około 110 migrantów. Część osób uznano za zaginione. Trwają dalsze poszukiwania.

Liczba utonięć u wybrzeży Tunezji dramatycznie wzrosła w ostatnich tygodniach w związku ze wzrostem liczby łodzi migrantów, którzy próbują przedostać się z tunezyjskiego wybrzeża do Włoch - zauważa agencja Reutera. Trzy razy więcej migrantów próbowało dostać się do Unii Europejskiej przez Morze Śródziemne w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku - podała w środę unijna agencja Frontex.

W ciągu pierwszego kwartału br. tunezyjskie służby uratowały lub zatrzymały ponad 14,4 tys. osób, które chciały nielegalnie przeprawić się do Europy; to ponad pięć razy więcej, niż w tym samym okresie 2022 r. - poinformowała tunezyjska gwardia narodowa. Dodała, że 13,1 tys. z nich, to migranci z krajów Afryki Subsaharyjskiej.

Rząd Włoch wprowadził we wtorek na pół roku stan kryzysowy w związku z masowym napływem migrantów. Minister ds. obrony cywilnej i polityki morskiej Nello Musumeci poinformował, że nielegalna migracja do Włoch przez Morze Śródziemne wzrosła o 300 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. W ciągu samego wielkanocnego weekendu na włoskie wybrzeża przybyło ok. 3 tys. migrantów.