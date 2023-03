Tunezja: Do 29 wzrosła liczba ofiar zatonięcia dwóch łodzi z migrantami u wybrzeży kraju

Do 29 wzrosła liczba ofiar po zatonięciu dwóch łodzi u wybrzeży Tunezji. Migranci z różnych krajów Afryki Subsaharyjskiej próbowali przeprawić się przez Morze Śródziemne do Włoch - poinformowała w niedzielę agencja Reutera, powołując się na tunezyjską straż przybrzeżną.

Tunezja przejęła od Libii rolę głównego punktu, z którego uciekający przed biedą i konfliktami w Afryce i na Bliskim Wschodzie starają się dotrzeć do Europy w nadziei na lepsze życie. W ostatnich czterech dniach tunezyjska straż przybrzeżna zatrzymała około 80 łodzi zmierzających do Włoch i zatrzymała ponad 3 tys. migrantów z różnych krajów - napisała agencja.

Według danych ONZ co najmniej 12 tys. migrantów, którzy dotarli w tym roku do Włoch, wyruszyło z Tunezji. Rok temu w analogicznym okresie było ich 1300. Europa musi się w najbliższym czasie liczyć z ogromną falą migrantów przybywających do jej wybrzeży z Afryki Północnej - powiedziała w piątek premier Włoch Giorgia Meloni. Wezwała ona Międzynarodowy Fundusz Walutowy i kilka najbogatszych państw do niezwłocznego udzielenia Tunezji pomocy, by zapobiec upadkowi tego państwa - czytamy w komunikacie.

Reuters podaje też, że w ciągu ostatnich czterech dni pięć łodzi z migrantami zatonęło u wybrzeży tunezyjskiego miasta Safakis; zginęło 9 osób, a 67 uważa się za zaginione. Wszystkie łodzie zmierzały do Włoch.