Tunezja: Największe upały od niemal 40 lat

W Tunisie termometry w środku dnia we wtorek wskazały 48 stopni Celsjusza, co stanowi rekord temperatury dla stolicy Tunezji - poinformował Narodowy Instytut Meteorologii Tunezji (INM). Poprzedni rekord padł w 1982 roku i wynosił 46,8 stopnia.

Fala upałów przechodzi głównie przez północ i centrum Tunezji. Notowane temperatury są o 9-15 stopni wyższe niż normalnie o tej porze roku - podał INM. Od czwartku spodziewane jest ochłodzenie.

Na oficjalnym profilu INM w mediach społecznościowych, minister zdrowia Tunezji Faouzi Mehdi zaapelował do obywateli, by unikali wychodzenia na zewnątrz podczas najgorętszych godzin dnia i spożywali dużo płynów.

Ministerstwo rolnictwa, zasobów wodnych i rybołówstwa zaleciło hodowcom i producentom rolnym zastosowanie środków zapobiegawczych mających na celu ograniczenie skutków fali upałów. Resort wskazał hodowlę drobiu i różne uprawy jako najbardziej narażone na konsekwencje ekstremalnie wysokich temperatur.

W Afryce Północnej z upałami zmaga się nie tylko Tunezja. Rekordowe temperatury doprowadziły w sąsiedniej Algierii do kilkudziesięciu pożarów lasów oraz do śmierci co najmniej siedmiu osób.