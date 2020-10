Tunezja podejmie śledztwo ws. organizacji, która miała stać za atakiem Nicei

Prokurator sądu Tunezji ds. terroryzmu wyznaczył zespół, która zbada, czy Organizacja Mahdi, która według wpisów w mediach społecznościowych miała stać za atakiem Nicei, istnieje i w istocie doprowadziła do tego zamachu - podała w piątek tunezyjska agencja TAP.

Zespół operacyjny ma za zadanie zweryfikować informacje, jakie trafiły do mediów społecznościowych.

Sprawca zamachu to 21-letni Tunezyjczyk, który przybył do Francji na początku października z Włoch. W czwartek rano w bazylice Notre Dame w Nicei na południu Francji zamordował trzy osoby, krzycząc "Allahu Akbar". Według Reutera nazywa się on Brahim Aouissaoui.

W 2016 roku został on aresztowany za atak z użyciem noża - poinformował urzędnik tunezyjskiego sądu Mohsen Dali.

Pod koniec września Aouissaoui przypłynął na włoską wyspę Lampedusę, która leży w odległości 130 km od tunezyjskiego wybrzeża. Po kwarantannie przewieziono go do ośrodka dla migrantów w Bari w Apulii.

Szef francuskiego MSW Gerald Darmanin powiedział, że sprawca "nie figurował wtedy w żadnych rejestrach, ani francuskich, ani europejskich", dotyczących niebezpiecznych islamistów.

W piątek aresztowano 47-latka podejrzanego o kontakt z terrorystą na dzień przed atakiem w nicejskiej bazylice - podało w piątek źródło sądowe.