Tunezji nie po drodze z Unią Europejską. Wybiera BRICS

Przystąpienie Tunezji do bloku państw BRICS przyniosłoby krajowi ogromne korzyści gospodarcze i poprawiłoby warunki życia w kraju; odmawiamy przyjmowania instrukcji z UE - powiedział Mahmud bin Mabruk, rzecznik prasowy prezydenta Tunezji Kaisa Saieda.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Nie zaakceptujemy żadnego dyktatu ani ingerencji w wewnętrzne sprawy Tunezji. Negocjujemy warunki, ale odmawiamy przyjmowania instrukcji i agendy UE" - powiedział cytowany przez portal europeanconservative.com Mahmud bin Mabruk, wypowiadając się na temat negocjacji kredytowych Tunezji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. "Kraje BRICS - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA - reprezentują polityczną, gospodarczą i finansową alternatywę, która umożliwi Tunezji otwarcie się na nowy świat" - dodał.

Tunezja stara się o 4 mld dolarów finansowania z MFW, ale fundusz obwarował tę pomoc wieloma warunkami, w tym koniecznością przeprowadzenia reform i drastycznych cięć w wydatkach publicznych. Mimo początkowej aprobaty rządu dla warunków MFW, prezydent Saied określił je jako "zagrożenie dla stabilności społecznej" w kraju.

PKB państw BRICS wyniosło w 2022 roku 31,59 proc. światowych dochodów. Jest to więcej, niż wytworzyły państwa grupy G7 (należą do nich USA, Japonia, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Kanada i Niemcy - PAP), których łączny PKB wyniósł w 2022 roku 30,39 proc. w skali świata. W 1982 roku PKB państw G7 przekraczał połowę wartości ogólnoświatowej - napisał portal europeanconservative.com.

Jeśli Tunezja zdecyduje się ubiegać o członkostwo w BRICS, będzie drugim krajem Afryki Północnej, który zgłosi takie aspiracje - przypomniał portal. W listopadzie 2022 roku, wniosek o przystąpienie do grupy złożyła Algieria.

Jak podał portal silkroadbriefing.com, wśród państw, które formalnie złożyły wniosek o dołączenie do bloku są też Argentyna i Iran. Do państw, które rozważają złożenie wniosku o akcesję należą Indonezja, Arabia Saudyjska, Turcja, Egipt i Afganistan. Inni potencjalni kandydaci do członkostwa to Kazachstan, Nikaragua, Nigeria, Senegal, Tajlandia i Zjednoczone Emiraty Arabskie.