Turcja: Anatolia: w ramach operacji przed sylwestrem zatrzymano ok. 100 osób

W ramach operacji mającej zapewnić bezpieczeństwo publiczne podczas sylwestra i Nowego Roku w Turcji zatrzymano około 100 osób, w tym cudzoziemców podejrzewanych o związki z Państwem Islamskim (IS) - podała w poniedziałek agencja informacyjna Anatolia.

Do zatrzymań doszło w sześciu prowincjach Turcji, m.in. w stołecznej prowincji Ankara, w położonej na północnym zachodzie kraju prowincji Bursa oraz w południowej prowincji Batman.

Zatrzymani to w większości cudzoziemcy, choć są również Turcy. Przesłuchano 40 Irakijczyków, 20 Syryjczyków i Marokańczyka - wylicza Anatolia.

W samej Ankarze, gdzie policja dokonała rewizji w mieszkaniach 17 osób, zarekwirowano broń, amunicję oraz twarde dyski komputerów. Nie jest jasne ile osób trafiło do aresztu w stolicy kraju.

"Turcja, krytykowana niegdyś za przymykanie oczu na przenikanie z jej terytorium do Syrii dzihadystów, którzy włączali się w trwający tam od 2011 roku konflikt wojenny, zmieniła swoje nastawienie do tego zagrożenia, gdy na jej terenie doszło do kilku zamachów przeprowadzonych przez IS" - pisze AFP.

W sylwestra 2017 roku doszło do ataku na dyskotekę w Stambule. W zamachu zginęło 39 osób, w tym wielu cudzoziemców. Do ataku przyznało się IS. Obecna operacja prewencyjna ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i uniknięciu ataków w sylwestra.