Turcja: będą czterostronne rozmowy o transporcie ukraińskiego zboża

W Stambule w przyszłym tygodniu odbędą się rozmowy na temat transportu zboża ukraińskiego przez Morze Czarne; udział w nich wezmą przedstawiciele Ukrainy, ONZ, Turcji i Rosji - podała we wtorek turecka gazeta "Milliyet", a także stacja telewizyjna CNN Turk.

"Milliyet" powołała się na źródła w otoczeniu prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Według gazety nie jest wykluczone, że Erdogan i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezmą udział w spotkaniu.

Tymczasem kanał telewizyjny Haberturk poinformował, że do Rosji uda się w tym tygodniu delegacja wojskowych tureckich, by rozmawiać tam o możliwym korytarzu morskim do eksportu zboża ukraińskiego. Również ta stacja zapowiada czterostronne spotkanie w Stambule. Haberturk wymienia Erdogana i Guterresa jako uczestników rozmów czterostronnych i zapowiada, że odbędą się one w ciągu 10 dni.

Źródła cytowane przez Haberturk poinformowały o planie utworzenia trzech korytarzy morskich w czterech portach Ukrainy nad Morzem Czarnym, w tym w Odessie. Tą drogą miałby przebiegać transport około 30-35 mln ton zboża.

Miliony ton ukraińskiego zboża nie mogą być wysłane poprzez porty na wybrzeżu Morza Czarnego, bo są one blokowane przez rosyjskie okręty. 30 maja ukraiński minister rolnictwa Taras Wysocki poinformował, że Rosjanie nielegalnie wywieźli z okupowanych terenów Ukrainy blisko 500 tys. ton zboża.