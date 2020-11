Turcja: Do 98 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi

Liczba ofiar śmiertelnych piątkowego trzęsienia ziemi w prowincji Izmir wzrosła do 98 poinformowało ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych Turcji.

Z 994 osób poszkodowanych 847 zostało już wypisanych ze szpitali, pozostało w nich 147 rannych. W pięciu zniszczonych wstrząsami budynkach prowadzone są nadal prace poszukiwawcze i ratunkowe.

Trzęsienie ziemi o sile 6,7 zostało zarejestrowane 30 października na morzu 19 km na północny-zachód od Samos, było odczuwalne w Atenach i Stambule. Po pierwszym wstrząsie nastąpiły kolejne. W sumie zarejestrowano ponad 1 100 wstrząsów wtórnych, niektóre z nich miały siłę większą niż 4.

Wstrząsy doprowadziły do ​​zawalenia się co najmniej 20 domów w Izmirze. Najbardziej dotkniętym wstrząsami okazało się miasto Bayrakli bezpośrednio przylegające do Izmiru. To właśnie tam doszło do największych zniszczeń materialnych i strat w ludziach - pisze francuska agencja AFP.

Turecki minister ekologii i urbanistyki Murat Kurum powiedział, że władze zaczęły w niedzielę wypłacać ofiarom pomoc materialną.

Piątkowy kataklizm był najbardziej śmiercionośnym trzęsieniem ziemi w Turcji od 2011 roku, kiedy wstrząs o nieco większej sile zabił w mieście Wan na wschodzie kraju ponad 600 osób.