Turcja: Dziennikarz skazany na 10 miesięcy więzienia "za szerzenie dezinformacji"

Sąd w Turcji skazał we wtorek dziennikarza na 10 miesięcy więzienia "za szerzenie dezinformacji", wydając pierwszy wyrok na mocy nowej ustawy, która zdaniem opozycji zagraża wolności słowa - podała agencja Reutera.

Wyrok zapadł cztery miesiące po uchwaleniu przez turecki parlament "ustawy o dezinformacji", która według rządzącej partii prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana ma chronić społeczeństwo przed rozpowszechnianiem informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd. Przewiduje ona karę do trzech lat więzienia.

Opozycja twierdzi, że ustawa może być nadużywana i ma na celu tłumienie wolności słowa - pisze Reuters.

Sinan Aygul, dziennikarz z prowincji Bitlis we wschodniej Turcji, został zatrzymany na początku grudnia po opublikowaniu na Twitterze wpisu o wykorzystaniu seksualnym 14-latki, którego mieli się dopuścić m.in. policjanci i żołnierze. Dziennikarz został aresztowany, choć wykasował wpis i zamieścił przeprosiny wyjaśniając, że podał informację bez upewnienia się o jej prawdziwości. Po 10 dniach został zwolniony z aresztu.

We wtorek sąd w prowincji Bitlis skazał Aygula na 10 miesięcy więzienia, orzekając, że rozpowszechniał on wprowadzające w błąd informacje, które mogły doprowadzić do paniki wśród społeczeństwa. Aygul pozostanie na wolności do czasu złożenia apelacji od wyroku.

Z opublikowanego w grudniu ubiegłego roku raportu Komitetu Ochrony Dziennikarzy (CPJ) wynika, że Turcja jest w czołówce krajów, w których więzi się dziennikarzy. Liczba dziennikarzy za kratami wzrosła w tym kraju z 18 w 2021 roku do 40 w 2022 roku, co lokuje Turcję na czwartej pozycji po Iranie, Chinach i Birmie - przypomniał Reuters.