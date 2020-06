Turcja: Erdogan odwołał nakaz pozostawania w domach w weekend

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odwołał w piątek nakaz pozostawania w domach w weekend w związku z pandemią koronawirusa, wydany zaledwie dzień wcześniej. Ostrzegł, że w kraju rośnie znowu liczba nowych przypadków koronawirusa.

W czwartek resort spraw wewnętrznych wydał nakaz kwarantanny w domach, który miał obowiązywać w 15 miastach.

W piątek w serii wpisów na Twitterze Erdogan tłumaczył, że rząd musi narzucać restrykcje dotyczące przemieszczania się w weekendy, ponieważ liczba nowych przypadków koronawirusa wzrosła ostatnio z około 700 do blisko tysiąca dziennie.

"Jednak, reakcje naszych obywateli skłoniły nas do zweryfikowania decyzji" o obowiązku pozostania w domach - napisał Erdogan.

Zaapelował jednak do Turków o zachowanie dystansu społecznego i przestrzeganie higieny, by nie doszło do jeszcze większego przyspieszenia rozwoju epidemii.

Turcja zniosła już część restrykcji związanych z koronawirusem; przywrócono ruch kolejowy między miastami, zezwolono na otwarcie restauracji, kawiarni, parków i urządzeń sportowych.

Od 1 czerwca otwarte są plaże i muzea, ale w dalszym ciągu obowiązują restrykcje w poruszaniu się osób powyżej 65. i poniżej 18. roku życia.