Turcja: Erdogan: w Idlibie zginęło trzech tureckich żołnierzy

Trzech kolejnych żołnierzy tureckich zginęło w syryjskiej prowincji Idlib - poinformował w czwartek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Dodał, że mimo to sytuacja staje się dla Ankary coraz korzystniejsza.

"Mamy trzech męczenników, niech spoczywają w pokoju. Ale z drugiej strony straty reżimu są bardzo duże" - oświadczył w przemówieniu Erdogan.

W sumie w Idlibie w tym miesiącu zginęło 21 tureckich żołnierzy.

W prowincji Idlib znajduje się ostatni w Syrii bastion rebeliantów walczących z reżimem prezydenta tego kraju Baszara el-Asada. Część ugrupowań rebelianckich jest wspierana przez Ankarę, która w ostatnich tygodniach wysłała tysiące żołnierzy i ciężarówek ze sprzętem wojskowym do regionu, chcąc zatrzymać ofensywę syryjskich sił rządowych. W wyniku tej ofensywy ok. 900 tys. cywilów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i ucieczki, głównie w stronę tureckiej granicy.