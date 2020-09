Turcja: Erdogan: wycofaliśmy statek z Morza Śródziemnego dla dobra dyplomacji

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział w piątek, że Turcja wycofała statek badawczy będący zarzewiem sporu z Grecją na Morzu Śródziemnym, aby umożliwić rozwiązanie dyplomatyczne. Erdogan wyraził gotowość do rozmów z premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem.

Erdogan odniósł się w ten sposób do sprawy statku Oruc Reis, który Turcja wysłała do zbadania złóż gazu ziemnego w spornym rejonie wschodniego Morza Śródziemnego. Po kilku tygodniach napięć spowodowanych rejsem, Oruc Reis powrócił do portu w Antalyi.

Choć początkowe komunikaty mówiły o tym, że powrót statku ma związek z rutynową konserwacją, w piątek Erdogan stwierdził, że powodem było umożliwienie dyplomatycznego rozwiązania sporu z Grecją. Turecki prezydent podkreślił, że jest gotowy do rozpoczęcia rozmów - osobiście lub w ramach wideokonferencji - z premierem Micotakisem.

Decyzja o wycofaniu statku spotkała się z pozytywną reakcją Aten, które uznały to za pierwszy krok w kierunku złagodzenia napięć między sąsiadami.