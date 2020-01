Turcja: Erdogan: Zachód robi za mało ws. kryzysu migracyjnego

Zachód robi za mało ws. kryzysu migracyjnego, podczas gdy Turcja przyjmuje uchodźców do siebie - powiedział w czwartek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan. Ankara stara się o pomoc Rosji w powstrzymaniu napływu migrantów napędzanego nową ofensywą w Syrii.

Erdogan oświadczył na konferencji prasowej, że ku tureckiej granicy zmierza nawet 250 tys. migrantów uciekających z prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii. Syryjskie siły rządowe i wspierające je wojska rosyjskie nasiliły tam obecnie bombardowania ostatniej kontrolowanej przez rebeliantów enklawy, w której mieszka 3 mln ludzi.

W Turcji przebywa już 3,7 mln syryjskich uchodźców. Turecki przywódca zapewnił, że władze starają się zapobiec przekroczeniu granicy przez kolejną falę migrantów. Ankara zaapelowała m.in. do Rosji o wykorzystanie swoich wpływów w syryjskim reżimie do wstrzymania ofensywy - podał serwis dziennika "Hurriyet".

"Właśnie teraz od 200 do 250 tys. migrantów zmierza ku naszym granicom. Staramy się ich w jakiś sposób powstrzymać, ale nie jest to łatwe. To trudne, są to także ludzie" - powiedział Erdogan na konferencji w Ankarze.

Prezydent Turcji skrytykował zarazem politykę państw Zachodu oraz krajów arabskich. Podkreślił, że Ankara podtrzymuje swoją humanitarną politykę otwartych drzwi wobec uchodźców, dającą jej "siłę i wyższość".

Erdogan zarzucił krajom Zachodu, że nie robią wystarczająco dużo w sprawie kryzysu migracyjnego. "Nie możemy stawiać przed tymi ludźmi murów czy płotów, jak to czyni Zachód" - powiedział Erdogan. "Dlaczego (Zachód - PAP) nie otworzy im drzwi, nie przyjmie ich do siebie, chociaż ma więcej zasobów od nas?" - pytał.

Turecki przywódca krytycznie odniósł się również do wykluczającej Turcję Ligi Arabskiej, nazywając jej postępowanie "bezwstydnym". Podkreślił, że zdecydowana większość przebywających w Turcji uchodźców z Syrii to Arabowie, a jedynie ok. 350 tys. to Kurdowie.

Turcja stara się o pomoc Federacji Rosyjskiej. 8 stycznia Erdogan spotka się w Stambule z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Przywódcy zainaugurują nowy gazociąg TurkStream (Turecki Potok). Będą również rozmawiali m.in. o ostatnich wydarzeniach w Syrii oraz Libii.