Turcja: Erdogan zawiadomił prokuraturę ws. obraźliwego rysunku Wildersa

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan złożył we wtorek doniesienie do tureckiej prokuratury przeciwko holenderskiemu politykowi Geertowi Wildersowi. Holenderski prawicowiec zamieścił w sieci rysunek określający Erdogana jako "terrorystę".

O sprawie poinformowała państwowa agencja Anatolia. Według cytowanych przez agencję prawników Erdogana tureckie sądy mają prawo zająć się sprawą znieważenia go przez holenderskiego polityka, bo obraził on prezydenta kraju, przez co znieważył nie tyle Erdogana, co sprawowany przez niego urząd.

Przyczyną zawiadomienia był sobotni wpis Wildersa w mediach społecznościowych, w którym zamieścił karykaturę Erdogana z podpisem "terrorysta". W poniedziałek zaś umieścił rysunek tonącego statku z turecką banderą, podpisany: "Bye bye Erdogan. Wykopmy Turcję z NATO".

Wilders to przywódca skrajnie prawicowej Partii Wolności, znany z antymuzułmańskich prowokacji.

Do sprawy we wtorek odniósł się premier Holandii Mark Rutte, zwykle krytyczny wobec Wildersa.

"Mam wiadomość dla prezydenta Erdogana i jest ona bardzo prosta. W Holandii uważamy wolność słowa za jedno z najdroższych praw i dotyczy ona także rysunków, w tym tych przedstawiających polityków" - stwierdził Rutte.