Turcja ewakuuje z Polski 600 studentów

Z powodu pandemii koronawirusa władze Turcji zamierzają w poniedziałek i we wtorek ewakuować z Polski 600 studentów - poinformowała turecka ambasada w Warszawie. Ankara chce też pomóc w powrocie ok. 300 Polaków z Turcji.

Transport tureckich studentów ma zostać rozłożony na dwa loty z Warszawy do Stambułu: pierwszy w poniedziałek około godz. 21, drugi we wtorek ok. godz. 18.

Według ambasady, w polskich uczelniach kształci się ok. 3 tys. studentów z Turcji. Większość z nich to uczestnicy programu Erasmus.

"Część z nich wróciła już wcześniej, część postanowiła zostać w Polsce. Tureccy studenci byli w Polsce dobrze traktowani. Mamy nadzieję, że kiedy to wszystko się skończy, będą mogli tu wrócić" - powiedział PAP przedstawiciel tureckiej misji dyplomatycznej. Jak dodał, Polska jest najczęściej odwiedzanym przez studentów z Turcji krajem w ramach Erasmusa.

Turcy, którzy zdecydowali się na powrót do kraju, będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie. W Turcji wykryto dotychczas 1236 przypadków zakażenia koronawirusem. 30 osób zmarło.