Turcja i Rosja wspólnie monitorują rozejm w Górskim Karabachu

Turcja podpisała z Rosją porozumienie o powołaniu wspólnego centrum obserwacyjnego, które będzie monitorować zawieszenie broni w Górskim Karabachu - poinformowało we wtorek tureckie ministerstwo obrony.

"Podpisano porozumienie w sprawie technicznych warunków utworzenia i zasad działania turecko-rosyjskiego centrum" - napisał turecki resort obrony na Twitterze.

Memorandum o utworzeniu wspólnego centrum kontroli Ankara i Moskwa podpisały w połowie listopada. Turcja poinformowała wtedy, że centrum to powstanie w miejscu wybranym przez Azerbejdżan.

Azerbejdżan i Armenia zawarły na początku listopada za pośrednictwem Rosji porozumienie, które zakończyło kilkutygodniowe krwawe starcia w Górskim Karabachu, separatystycznym ormiańskim regionie Azerbejdżanu.

Aby monitorować przestrzeganie tego porozumienia, które chroni zdobycze terytorialne Baku i przewiduje ewakuację Ormian z części obszarów, Moskwa rozpoczęła rozmieszczanie tam sił pokojowych.

16 listopada we wniosku skierowanym do Zgromadzenia Narodowego prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poprosił o zgodę na wysłanie żołnierzy do Azerbejdżanu w ramach udziału w misji rosyjsko-tureckiej.

Ciężkie walki o Górski Karabach rozgorzały 27 września i była to najpoważniejsza eskalacja trwającego od kilkudziesięciu lat konfliktu między Baku i Erywaniem. Według szacunków zginęły setki, a może nawet tysiące ludzi.

Porozumienie o zaprzestaniu działań wojennych, zawarte 9 listopada przez premiera Armenii Nikola Paszyniana, prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa oraz rosyjskiego prezydenta Władimira Putina oznacza utratę kontroli przez ormiańskie siły nad trzema azerskimi regionami zdobytymi 27 lat temu.