Turcja: kolejne dwa statki z produktami rolnymi wypłynęły z Ukrainy

Kolejne dwa statki, przewożące soję warzywną i kukurydzę, wypłynęły w poniedziałek z Ukrainy - poinformowało tureckie ministerstwo obrony. Z czarnomorskich portów ukraińskich wyruszyło od zeszłego tygodnia łącznie 10 statków przewożących produkty rolne.

ONZ i Turcja wynegocjowały w lipcu porozumienie między Kijowem a Moskwą, która od początku inwazji w lutym blokowała ukraiński eksport morski.

Statek Sacura, który wyruszył w poniedziałek z portu Piwdennyj, przewozi 11 tys. ton soi do Włoch, a Arizona, która wypłynęła z Czarnomorska, wiezie 48 548 ton kukurydzy do miasta Iskenderun w południowo-wschodniej Turcji - przekazał turecki resort obrony.

W niedzielę Ukrainę opuściły cztery statki i oczekuje się, że w poniedziałek wieczorem powinny one już zakotwiczyć w pobliżu Stambułu. Na wtorek zapowiedziana jest ich inspekcja. Wznowienie eksportu zboża jest nadzorowane przez Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) w Stambule, w którym pracuje personel turecki, ukraiński, rosyjski i oenzetowski.

Ukraiński minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow zapowiedział, że jego kraj wkrótce zacznie eksportować zboże z portu Piwdennyj, co pozwoliłoby wysyłać łącznie co najmniej 3 mln ton towarów miesięcznie. W czasie pokoju Ukraina eksportowała do 6 mln ton zbóż miesięcznie ze swoich portów nad Morzem Czarnym i nad Morzem Azowskim.