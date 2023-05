Turcja: Mieszkająca w Stambule zwolenniczka opozycji: straciłam nadzieję, przegraliśmy

Straciłam nadzieję, przegraliśmy; oczywiście pójdę głosować jeszcze raz, ale złudzeń nie mam już od niedzielnego wieczora – mówi PAP 30-letnia Kubra, wyborczyni Kemala Kilicdaroglu i Republikańskiej Partii Ludowej (CHP). W Stambule w poniedziałek odnotowano samobójstwo spowodowane - według pozostawionego przez 20-latkę listu - wygraną Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) oraz Recepa Tayyipa Erdogana.

"Opozycja popełniła wiele błędów; wzięli w swoje szeregi byłych członków rządu Erdogana (ministrów Alego Babacana i Ahmeta Davutoglu - PAP), a zamiast zwrócić się w stronę nacjonalistów jak Sinan Ogan (trzeci w ostatnich wyborach na prezydenta - PAP), wybrali Kurdów" - oceniła mieszkanka Stambułu.

"Czuję się oszukana, bo nie wierzę w zupełną uczciwość wyborów. Drugą sprawą jest to, że w mojej ocenie to Syryjczycy i inni cudzoziemcy przeważyli szalę na stronę Erdogana, któremu zawdzięczają naprawdę wiele" - dodała.

Również w ocenie 19-letniego Igora - obywatela Turcji pochodzenia greckiego - wybory już zostały przegrane. "Nie wierzę, że Kilicdaroglu wygra w drugiej turze" - mówi. "Na wyniki czekałam do trzeciej w nocy, jestem strasznie zawiedziona" - wskazała 29-letnia Afet. Źródeł "porażki opozycji" doszukuje się ona w rozbudowanym aparacie państwa sprzyjającym rządowi oraz w głosach naturalizowanych cudzoziemców, które - jej zdaniem - dały przewagę obecnemu prezydentowi."To od początku nie była równa walka. Trudno wskazać błędy opozycji, nie możemy też przecież wiedzieć, jak potoczyłyby się sprawy, gdyby akcenty położono inaczej. Przegraliśmy" - dodała. Powyborczy poniedziałek - pomimo widocznej obecności policji na ulicach - przebiegł w Stambule spokojnie. W metropolii nie zorganizowano większych zgromadzeń, protestów ani innych wydarzeń poświęconych rezultatom wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Ludzie wypełniający puby i kawiarnie jednak nadal żyją wyborami. Poniedziałkowe tytuły gazet, w zależności od swojej orientacji, w często kontrastujący ze sobą sposób odniosły się do niedzielnego głosowania. "Erdogan przegrał, chociaż nie ma zwycięzcy pierwszej tury historycznych wyborów" - wskazał kojarzony z CHP dziennik "Cumhuriyet". "Naród zaufał Erdoganowi" - skomentował konserwatywny "Sabah". W poniedziałek w stambulskim metrze 20-letnia kobieta popełniła samobójstwo, skacząc pod rozpędzony pociąg. "Jestem zmęczona, ukradli moją młodość. Wierzę, że Kilicdaroglu uczyniłby ten kraj bardziej przyjaznym do życia" - napisała w odniesieniu do Partii Sprawiedliwości i Rozwoju prezydenta Erdogana. Jej pożegnalny list został opublikowany w części tureckich mediów i w mediach społecznościowych. Ze Stambułu Jakub Bawołek