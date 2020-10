Turcja: Minister: będziemy zgłaszać całkowitą liczbę zakażeń koronawirusem

W nadchodzącym tygodniu Turcja zacznie zgłaszać całkowitą liczbę przypadków zakażenia koronawirusem - zapowiedział w niedzielę minister zdrowia Fahrettin Koca. Ankara była krytykowana za ujawnianie danych dotyczących tylko pacjentów wykazujących objawy infekcji.

W wywiadzie dla dziennika "Hurriyet" minister powiedział, że bezobjawowe przypadki zostaną uwzględnione w danych, które będą publikowane od czwartku 15 października i które zostaną udostępnione Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

We wrześniu minister ujawnił, że Turcja publikuje tylko dobowe liczby pacjentów wykazujących objawy Covid-19. Doprowadziło to do krytyki ze strony lekarzy i partii opozycyjnych, które od dawna kwestionowały dokładność tych statystyk.

Według najnowszych danych z soboty w Turcji odnotowano 1649 kolejnych chorych i 56 zgonów w związku z Covid-19. Od wybuchu pandemii zgłoszono ponad 334 tys. chorych i 8778 ofiar śmiertelnych.