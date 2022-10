NATO i ONZ wzywają Rosję do powrotu do inicjatywy zbożowej

Minister obrony Turcji Hulusi Akar prowadzi rozmowy, z Rosją ws. przywrócenia tzw. inicjatywy zbożowej. Do pilnego powrotu do tzw. inicjatywy zbożowej wezwało Moskwę NATO. Z kolei rzecznik sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres jest "głęboko zaniepokojony" sytuacją.

Minister obrony Turcji Hulusi Akar prowadzi rozmowy ze swoimi odpowiednikami w Rosji i w Kijowie, by przywrócić funkcjonowanie tzw. inicjatywy zbożowej w sprawie eksportu żywności z Ukrainy.

Apelujemy do Rosji o ponowne rozważenie swojej decyzji i pilne wznowienie umowy, co pozwoli na to, że żywność dotrze do najbardziej potrzebujących - zaapelowała rzeczniczka NATO Oana Lungescu.

Z kolei sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres prowadzi "intensywne kontakty", by doprowadzić do zakończenia rosyjskiego zawieszenia udziału w inicjatywie.

Turcja rozmawia o przywróceniu inicjatywy zbożowej

Szef Ministerstwa Obrony Turcji Hulusi Akar prowadzi rozmowy ze swoimi odpowiednikami w Rosji i w Kijowie, by przywrócić funkcjonowanie inicjatywy zbożowej. Minister zaapelował do stron o unikanie wszelkich "prowokacji", które mogą wpływać na kontynuację porozumienia - podaje agencja Reutera.

Resort dodał, że w niedzielę i w poniedziałek kontynuowana będzie inspekcja statków ze zbożem, czekających na wpłynięcie do cieśniny Bosfor.

NATO wzywa Rosję do pilnego powrotu do inicjatywy zbożowej

Do pilnego powrotu do tzw. inicjatywy zbożowej wezwało Moskwę NATO.

"Prezydent (Władimir) Putin musi przestać wykorzystywać żywność jako broń i musi zakończyć swoją nielegalną wojnę przeciwko Ukrainie" - podkreśliła rzeczniczka NATO Oana Lungescu.

"Apelujemy do Rosji o ponowne rozważenie swojej decyzji i pilne wznowienie umowy, co pozwoli na to, że żywność dotrze do najbardziej potrzebujących" - dodała. Zaznaczyła, że eksport z Ukrainy przyczynił się do zmniejszenia cen żywności na świecie.

ONZ prowadzi "intensywne kontakty", by doprowadzić do zakończenia sytuacji

Z kolei rzecznik ONZ Stephane Dujarric przekazał, że sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres jest "głęboko zaniepokojony" sytuacją wokół umowy zbożowej i opóźnił o dzień swój wyjazd na Szczyt Ligi Państw Arabskich, aby skoncentrować się na tej kwestii - pisze Reuters.

Rzecznik dodał, że Guterres prowadzi "intensywne kontakty", by doprowadzić do zakończenia rosyjskiego zawieszenia udziału w inicjatywie. Działania te mają też na celu "przywrócenie i pełne wdrożenie inicjatywy, aby umożliwić eksport żywności i nawozów z Ukrainy oraz usunąć istniejące przeszkody dotyczące eksportu rosyjskiej żywności i nawozów".

Rosja świadomie zaostrza kryzys żywnościowy już od września

Moskwa ogłosiła w sobotę, że zawiesza swój udział w tzw. inicjatywie zbożowej w związku z rzekomym "atakiem terrorystycznym na okręty Floty Czarnomorskiej i statki cywilne, które biorą udział w zabezpieczeniu korytarza zbożowego". Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył natomiast, że Rosja świadomie zaostrza kryzys żywnościowy już od września, blokując ruch statków z ukraińskimi produktami rolnymi.

Umowy o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie podpisali 22 lipca w Stambule przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ. Porozumienie zawarto na 120 dni (czyli do 19 listopada) z możliwością przedłużenia. Blokada eksportu była skutkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego.

Zobacz naszą najnowszą "Rządową ławę". Adam Sierak rozmawia z Magdaleną Rzeczkowską, minister finansów o pogłębiającym się deficycie i o cenach energii

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl