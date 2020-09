Turcja: MSZ krytykuje stanowisko grupy Med7 w sprawie konfliktu z Grecją

Rzecznik MSZ Turcji Hami Aksoy skrytykował w piątek stanowisko, jakie śródziemnomorskie państwa europejskie, zwane grupą Med7, zajęły dzień wcześniej w sprawie konfliktu Ankary z Atenami. Zapewnił jednak, że Turcja jest wciąż otwarta na dialog z Grecją.

Grupa Med7, wydała komunikat na zakończenie swego szczytu, w którym ostrzegła, że UE podejmie "środki restrykcyjne", jeśli Turcja nie rozpocznie rozmów z Grecją, by rozwiązać spór o eksploatację surowców energetycznych we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Aksoy napisał w komunikacie, że oświadczenie Med7 jest "tendencyjne, oderwane od rzeczywistości i pozbawione podstaw prawnych". Zapewnił jednak, że Turcja jest skłonna podjąć "bezwarunkowy dialog" z Grecją, jeśli wycofa ona swe okręty wojenne, które otoczyły turecki statek badawczy Oruc Reis, poszukujący złóż ropy i gazu na spornych wodach.

Państwa grupy Med7 ogłosiły również, że "UE jest gotowa rozwinąć listę dalszych środków restrykcyjnych, które mogą zostać omówione podczas Rady Europejskiej 24-25 września", jeśli Ankara będzie eskalować konflikt.

W skład Med7 wchodzą Francja, Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia, Cypr i Malta.

Komunikat grupy odnosi się do narastającego konfliktu między Atenami a Ankarą o prawo do eksploatacji złóż ropy i gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego i zarazem na wodach terytorialnych Grecji i Cypru, gdzie w eskorcie okrętów wojennych turecki okręt badawczy prowadzi poszukiwania.

Turcja wielokrotnie groziła Grecji użyciem środków politycznych i militarnych w obronie swego prawa do złóż w tym regionie, co Grecja uznaje za naruszanie jej suwerenności.

Premier Grecji Kyriakos Micotakis w artykule zamieszczonym w czwartek we francuskim dzienniku "Le Monde" oznajmił, że przywódcy europejscy "nie będą mieli innego wyboru" jak nałożyć na Turcję "znaczące sankcje".

Ankara dysponuje jednak wobec Europy środkami nacisku, może bowiem zacząć przepuszczać do UE imigrantów, których na razie zatrzymuje zgodnie z umową zawartą w 2016 roku, w ramach której Bruksela przyznała Ankarze pomoc finansową.

Do wzrostu napięć między Turcją a Grecją doszło, gdy statek Oruc Reis wypłynął na wody między Kretą i Cyprem, które oba kraje uznają za swoje. Od tego czasu obie strony konfliktu przeprowadzały kilka razy manewry w spornym rejonie Morza Śródziemnego, a francuska marynarka wojenna udzieliła podczas nich wsparcia Grecji wysyłając fregatę Lafayette i myśliwce Rafale.