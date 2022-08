Turcja: Na poniedziałek nie zaplanowano wyjścia z portów Ukrainy kolejnych statków ze zbożem

Nie oczekujemy w poniedziałek wyjścia kolejnych statków ze zbożem z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym – poinformowało połączone centrum koordynacji, które działa w Turcji, cytowane przez CNN. Rano tego dnia z Odessy do Libanu wypłynął pierwszy taki statek.

Terminy dalszych transportów są wciąż ustalane, a ostateczna decyzja w ich sprawie zapadnie najpewniej dopiero, gdy statek, który wypłynął w poniedziałek z Odessy, przejdzie we wtorek inspekcję w Stambule - podało centrum.

Pływający pod banderą Sierra Leone statek Razoni, to pierwsza jednostka ze zbożem, jaka wypłynęła z ukraińskiego portu, odkąd w lutym Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Według danych ONZ statek przewozi ponad 26 tys. ton kukurydzy.

Razoni ma we wtorek dotrzeć na wody terytorialne Turcji, gdzie przejdzie inspekcję. Następnie będzie mógł wyruszyć w dalszą drogę do Trypolisu w Libanie. To pierwszy transport zorganizowany na mocy porozumienia o odblokowaniu eksportu zboża, zawartego w lipcu przez Ukrainę i Rosję z Turcją i ONZ.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził zadowolenie z wypłynięcia pierwszego statku z ukraińskim zbożem na mocy tej umowy - przekazał rzecznik Guterresa, Stephane Dujarric.

Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba ocenił, że nadszedł "dzień wytchnienia dla świata, szczególnie dla naszych przyjaciół na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce". Zaznaczył przy tym, że Ukraina jest wiarygodnym partnerem i pozostanie nim, o ile "Rosja dotrzyma swojej części umowy".

Zadowolenie wyraziła również ambasada USA w Kijowie. "Świat będzie obserwował dalszą implementację tego porozumienia, by wyżywić ludzi w różnych częściach świata milionami ton uwięzionego ukraińskiego zboża" - napisała amerykańska placówka dyplomatyczna na Twitterze.