Turcja: Narzeczona Chaszodżdżiego domaga się ukarania saudyjskiego następcy tronu

Narzeczona zamordowanego saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego wystosowała w poniedziałek apel, domagając się ukarania następcy tronu Arabii Saudyjskiej Mohammada ibn Salmana. To reakcja na raport wywiadu USA, według którego książę zlecił zabójstwo dysydenta.

"Cieszę się z publikacji amerykańskiego raportu. Prawda, która była już znana, została potwierdzona i jest teraz definitywna. Ale to nie wystarczy, bo będzie to miało sens tylko jeśli służy dopełnieniu sprawiedliwości" - oznajmiła Hatice Cengiz w oświadczeniu. "Konieczne jest, by następca tronu, który zlecił brutalne morderstwo niewinnej osoby, został niezwłocznie ukarany" - dodała.

Turecka narzeczona publicysty piszącego m.in. w "Washington Post" odniosła się w ten sposób do opublikowanego w piątek raportu amerykańskiego wywiadu, z którego wynika, że de facto rządzący krajem Mohammad zlecił operację pojmania lub morderstwa Chaszodżdżiego. Waszyngton ogłosił przy tym nałożenie nowe sankcje na Saudyjczyków zamieszanych w zabójstwo, jednak nie objął nimi samego księcia. W poniedziałek prezydent Joe Biden ma ogłosić dalsze kroki wobec Arabii Saudyjskiej.

"Jeśli następca tronu nie zostanie ukarany, na zawsze wyśle to sygnał, że główny winowajca może zabijać w całej bezkarności" - ostrzegła Cengiz.

Dziennikarz został zabity w saudyjskim konsulacie w Stambule, do którego poszedł 2 października 2018 roku, by załatwić formalności związane ze ślubem z Cengiz. Władze saudyjskie przez długi czas twierdziły, że nie mają nic wspólnego z jego zaginięciem, ale ostatecznie przyznały, że doszło do zabójstwa, gdy zawiodły próby nakłonienia dziennikarza do dobrowolnego powrotu do kraju. Zwłok nigdy nie odnaleziono. Saudyjski prokurator przyznał, że zostały rozczłonkowane i wyniesione z konsulatu.