Turcja: Nauczycielka: dzieci radzą sobie z obecną sytuacją, bawiąc się "w trzęsienie ziemi"

Tureckie dzieci, pozbawione dachu nad głową w wyniku potężnego trzęsienia ziemi, które 6 lutego nawiedziło Turcję i Syrię, uczą się radzić sobie z obecną sytuacją, bawiąc się m.in. klockami "w trzęsienie ziemi" - pisze w środę agencja Reutera, cytując jedną z tureckich nauczycielek.

"Mówią o trzęsieniu ziemi. Budują bloki i pytają +czy tak jest dobrze gdyby było trzęsienie ziemi?+ i +czy jest stabilny?+" - mówi Busra Civelek, opiekująca się 22 dziećmi w prowizorycznej klasie na promie, który został przekształcony w przychodnię i schronisko w porcie Iskenderun.

Dodaje, że dzieci bawią się też zabawkowymi wozami strażackimi. "Mówią na przykład +musimy szybko udać się do strefy trzęsienia ziemi+" - opowiada nauczycielka.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu w Turcji i Syrii wzrosła do ponad 41 tysięcy, a miliony ludzi potrzebują pomocy humanitarnej po tym, jak zostały bezdomne i pozbawione podstawowych udogodnień.

Pracująca na promie psychiatra Hasibe Ebru ujawniła, że wiele osób dużo płacze i ma trudności ze snem. "Mówię im, że to, czego teraz doświadczają, jest normalne, a objawy te będą stopniowo zmniejszać się w bezpiecznym środowisku" - opowiada lekarka.

"To naprawdę ich uspokaja. Czują ulgę, gdy dowiadują się, że nie zwariowali, że są zdrowi na umyśle i że jest to coś, co czułby każdy normalny człowiek. Monitorujemy ich przez cały dzień" - podkreśla Ebru i dodaje, że długoterminowe skutki dla zdrowia psychicznego można zrozumieć dopiero z czasem, ponieważ ludzie przetwarzają traumę na różne sposoby.

Lekarka zwraca uwagę, że skala traumy, jakiej doświadczyli ocaleni, jest ogromna. Niektórzy zostali wyciągnięci spod gruzów po godzinach spędzonych w zimnie i ciemności i wtedy dowiedzieli się, że członkowie ich rodzin zmarli lub zaginęli. Zobaczyli, że ruchliwe dzielnice, w których mieszkali, zmieniły się w kopce roztrzaskanego betonu.

Jak pisze Reuters, tureccy lekarze informują, że leczą coraz większą liczbę pacjentów cierpiących na zespół stresu pourazowego i ataki paniki.