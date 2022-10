Turcja nie chce rezygnować z relacji gospodarczych z Rosją

Minister skarbu i finansów Nureddin Nebati Turcji broni decyzji Ankary o niedołączaniu do zachodnich sankcji gospodarczych wobec Rosji.

Minister skarbu i finansów Nureddin Nebati Turcji w wywiadzie dla Financial Times stwierdził, że jego państwo nie omija sankcji nałożonych przez Zachód. Jak podkreślił turecki polityk, ta neutralna pozycja Ankary wobec sankcji gospodarczych pozwoliła osiągnąć pewne rezultaty w wysiłkach mediacyjny na rzecz zakończenia konfliktu.

„Turcja to kraj, który działa bardzo ostrożnie w międzynarodowym systemie finansowym. To nie jest kraj, który zachowuje się w sposób, który spowoduje w nim wyłomy. Mówimy o tym bardzo jasno” – powiedział Nebati dla Financial Times.

Więzi gospodarcze pomiędzy Turcją a Rosją są legalne, zaznacza Ankara

Więzi gospodarcze pomiędzy Turcją a Rosją są legalne (według prawa międzynarodowego) i opierają się na stosunkach dobrosąsiedzkich, zaznaczył turecki polityk. Jednocześnie, minister skarbu i finansów Turcji stwierdził, że decyzja o niewprowadzaniu sankcji na Rosję była również wynikiem uzależnienia jego państwa od rosyjskich dostaw energii.

BOTAŞ (turecki) państwowy importer energii ogłosił na początku miesiąca, że jest w trakcie negocjacji ze stroną rosyjską w sprawie odroczenia niektórych płatności. Rosja w zamian za ustępstwa domaga się, żeby 25 proc. spłaty za swoje zobowiązania Turcja płaciła w rublach a nie dolarach.

Jednocześnie, Turcja pod wpływem amerykańskich nacisków zawiesiła korzystanie z rosyjskiego systemu płatności Mir. Strona amerykańska ostrzegała Ankraę, że może wprowadzić wtórne sankcje na podmioty, które pomagają Rosji uniknąć sankcji.