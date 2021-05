Turcja: Para prezydencka spotkała się z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I

W drugim dniu wizyty w Turcji prezydent RP Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda spotkali się z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. „Patriarcha jest latarnią świecącą w ciemności dla wszystkich wiernych Kościoła prawosławnego, także w naszej ojczyźnie” – mówił prezydent.

Podczas wtorkowego spotkania prezydent dziękował patriarsze za zaproszenie do miejsca, które jest "odwieczną stolicą Kościoła i chrześcijaństwa, odwieczną stolicą Kościoła wschodniego w szerokim tego słowa znaczeniu".

"Patriarcha jest symbolem i latarnią świecącą w ciemności dla wszystkich wiernych Kościoła prawosławnego i Kościołów wschodnich, także w naszej ojczyźnie, w Polsce" - dodał.

"My z małżonką jesteśmy wiernymi Kościoła katolickiego, ale wizyta u naszych braci jest dla nas wielkim przeżyciem zarówno duchowym, a także przeżyciem przyjaźni" - mówił Andrzej Duda. Wskazywał, że dla niego, jako prezydenta RP jest to również ważny moment związany z oddaniem szacunku głowie Kościoła wschodniego i reprezentowaniem wszystkich rodaków, którzy są wiernymi Kościoła prawosławnego w Polsce.

"Jest to też ten szczególny czas, kiedy wspólnie z naszymi rodakami, Polakami, ale także naszymi współobywatelami pochodzenia białoruskiego modlimy się o pokój, modlimy się o to, aby ludzie wierzący mogli spokojnie żyć na Białorusi" - oświadczył Duda. "Mamy nadzieję, że wierni na Białorusi będą mogli spokojnie wyznawać swoją religię, będą mogli żyć zgodnie ze swoją wiarą, zgodnie z zasadami, w które wierzą i będą mogli cieszyć się demokracja, dobrym życiem i dostatkiem" - dodał.

Prezydent podkreślił, że spotkanie z patriarchą jest okazją do opowiedzenia o zmianach, które są dokonywane w Polsce: "prospołecznych programach, które mają służyć rodzinie i człowiekowi, wyrównywać poziom życia w społeczeństwie, służyć poprawie jakości życia ludzi".

Duda dziękował Bartłomiejowi I za modlitwy i duchowe wsparcie w czasie pandemii koronawirusa. Poprosił też o modlitwę za Polskę i za Polaków. Patriarcha zapewnił o swojej gotowości do modlitwy w tych intencjach.

Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I podkreślił, że z prezydentem Dudą dzieli ten sam pogląd, iż wiara i religia jest podstawą kultury. "Niezwykle doceniam fakt, że pan prezydent przykłada wagę do instytucji rodziny i do związków rodzinnych, które też stanowią podstawę kultury" - dodał.

Bartłomiej I wspominał swoje związki z Polską. Mówił też o papieżu Janie Pawle II, który "łączy oba Kościoły".

Wcześniej we wtorek na Cmentarzu Ferikoy prezydent Duda odsłonił tablicę upamiętniającą Wojciecha Rychlewicza - konsula generalnego RP w Stambule, który w czasie II wojny światowej zaangażowany był w wydawanie tysiącom polskich Żydów fałszywych zaświadczeń o tym, że są polskimi katolikami. Umożliwiło im to wyjazd do Palestyny oraz do kilku państw Ameryki Północnej i Południowej.

Ze Stambułu Aleksandra Rebelińska