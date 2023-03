Turcja: Parlament ratyfikował członkostwo Finlandii w NATO (aktualizacja)

Parlament Turcji ratyfikował w czwartek wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO, usuwając ostatnią przeszkodę w długo opóźnianym przystąpieniu tego kraju do zachodniego sojuszu wojskowego.

Za ratyfikacją głosowało 276 obecnych posłów, kilka dni po tym jak ratyfikację poparł parlament Węgier.

Zdaniem prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, w przeciwieństwie do Szwecji, Finlandia wypełniła swoje zobowiązania wynikające z memorandum podpisanego w zeszłym roku, na mocy którego oba kraje aplikujące do NATO zobowiązały się do zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa Turcji.

Zapytany w tym tygodniu o członkostwo Szwecji w NATO, Erdogan powiedział dziennikarzom: "Są pewne rzeczy, których od nich oczekujemy. Muszą się one najpierw spełnić".

Rząd turecki oskarża Szwecję o zbytnią wyrozumiałość wobec grup, które uważa za organizacje terrorystyczne i zagrażające bezpieczeństwu, w tym bojowych grup kurdyjskich i osób związanych z próbą zamachu stanu w Turcji w 2016 roku.

Rząd Węgier twierdzi, że niektórzy szwedzcy politycy wygłaszali krzywdzące wypowiedzi na temat stanu węgierskiej demokracji i odgrywali aktywną rolę w zamrożeniu miliardów funduszy Unii Europejskiej z powodu rzekomych naruszeń praworządności i demokracji.

Szwecja, która dokonała zmian w konstytucji w celu uchwalenia surowszych przepisów antyterrorystycznych, wyraziła nadzieję, że będzie mogła przystąpić do NATO przed lipcowym szczytem Paktu w Wilnie.