Turcja patrzy w kierunku Zatoki Perskiej. Na horyzoncie miliardy dolarów

Turcja zamierza przyciągać więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Stawia na Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) oraz Arabię Saudyjską.

Dwustronna wymiana handlowa między Turcją a ZEA osiągnęła w ubiegłym roku 18,9 mld dolarów, co stanowi wzrost o 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim

W ostatnich latach Ankara zabezpieczyła około 28 mld dol. w transakcjach wymiany walut. Transakcje dotyczyły również Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W ubiegłym roku International Holding Co. z Abu Zabi nabyła za pośrednictwem spółki zależnej 50 proc. udziałów w tureckiej spółce Kalyon Enerji (turecki gigant energetyczny) za 490 milionów dolarów.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, który miesiąc temu zapewnił sobie reelekcję, kontynuuje politykę zbliżenia z państwami Zatoki Perskiej. Reset w relacjach z Arabią Saudyjską oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA) nastąpił w 2021 roku, kiedy Ankara podjęła dialog z Rijadem i Abu Zabi. Nowe ramy współpracy miały polegać na zwiększeniu inwestycji zagranicznych tych państw w Turcji, co w konsekwencji miało pomóc w ustabilizowaniu tureckiej waluty.

Turcja i Zatoka Perska – przyszedł czas na reset w relacjach

Wcześniejsze napięcie na linii Rijad – Ankara – Abu Zabi wynikało m.in. z tego, że Turcja nie wsparła arabskiej koalicji wymierzonej w Katar (który był koalicjantem Iranu - głównego rywala Arabii Saudyjskiej na Bliskim Wschodzie) i udzieliła mu wsparcia.

Negocjacje w sprawie umowy rozpoczęły się w ubiegłym roku po ociepleniu stosunków politycznych w związku z wizytą prezydenta ZEA szejka Al Nahyana w Turcji w 2021 r., podczas której ZEA utworzyły fundusz inwestycyjny o wartości 10 mld dolarów.

Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak podają tureckie media, podpisały w marcu kompleksową umowę o partnerstwie gospodarczym, której celem jest m.in. zwiększenie dwustronnego wolumenu handlu między krajami do 40 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat.

Turcja jest jednym z głównych partnerów handlowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Dwustronna wymiana handlowa między tymi dwoma krajami osiągnęła w ubiegłym roku 18,9 mld dolarów, co stanowi wzrost o 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, a Turcja jest obecnie szóstym partnerem handlowym ZEA w handlu pozanaftowym.

Z kolei Arabia Saudyjska podpisała w marcu br. umowę z Ankarą na zdeponowanie 5 mld dolarów (94,57 mld lirów tureckich) w banku centralnym Turcji. To działanie miało stanowić znaczący impuls dla gospodarki zmagającej się z inflacją.

Jednocześnie eksport Turcji do Arabii Saudyjskiej wzrósł do rekordowego poziomu w okresie styczeń-luty 2023 roku. Osiągnął on wartość 367,3 mln dolarów, co stanowiło ponad 30-krotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym zgodnie z danymi z tureckiego stowarzyszenia eksporterów (Turkish Exporters Assembly).

Po wyborach w Turcji urzędnicy z Zatoki Perskiej rozpoczęli dyskusje o bezpośrednich inwestycjach w sektorze energetycznym i obronnym – podają źródła cytowane przez portal Dailysabah.

Rząd Turcji ma nadzieję, że nowe kroki polityczne i regulacje przyciągną inwestycje i przepływy funduszy. W ostatnich latach Ankara zabezpieczyła około 28 mld dolarów w transakcjach wymiany walut, które to transakcje dotyczyły również Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W ubiegłym roku International Holding Co. z Abu Zabi nabyła za pośrednictwem spółki zależnej 50 proc. udziałów w tureckiej spółce Kalyon Enerji (turecki gigant energetyczny) za 490 milionów dolarów.

Według Erdoğana inwestycje zagraniczne mają doprowadzić do wzrostu gospodarczego

Erdoğan stwierdził 3 lipca br., że jego nowy zespół ds. gospodarki przyspieszył wysiłki na rzecz zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych po tym, jak dotychczasowy prezydent zapewnił sobie kolejną pięcioletnią kadencję w majowych wyborach.

Po spotkaniu gabinetu powiedział również, jak donosi Dailysabah, że rząd jest zaangażowany w zapewnienie wzrostu gospodarczego poprzez inwestycje i powrót do nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, jednocześnie dążąc do zwiększenia dobrobytu obywateli.