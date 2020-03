Turcja: Pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa

Turcja poinformowała w nocy z wtorku na środę o pierwszej śmiertelnej ofierze koronawirusa. Liczba zakażonych wzrosła do 98 w porównaniu z 47 w dniu poprzednim.

Turecki minister zdrowia Fahrettin Koca oświadczył na konferencji prasowej, że zmarły to 89-letni mężczyzna, który zaraził się wirusem od osoby mającej kontakty z Chinami, gdzie zanotowano pierwsze przypadki koronawirusa.

Wcześniej tureckie MSW podało, że w celu walki z koronawirusem zamknięte zostały kawiarnie, kina, kluby sportowe, restauracje i teatry. Zawieszono też zbiorowe modlitwy w meczetach.

Ankara rozszerzyła także do 20 listę krajów, do których odwołała wszystkie loty. W poniedziałek decyzja ta została podjęta m.in. w stosunku do Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.