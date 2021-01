Turcja: Pies codziennie przychodził przed szpital, w którym był jego chory właściciel

Wierny pies Boncuk przez prawie tydzień przychodził przed szpital na północy Turcji, do którego trafił jego chory właściciel - poinformowała w czwartek agencja AP.

Boncuk, czyli "Koralik", biegł za karetką, która 14 stycznia przewoziła jego właściciela Cemala Senturka do szpitala w mieście Trabzon. Córka Senturka, Aynur Egeli, powiedziała, że zabierała psa do domu, ale zwierzę uciekało i wracało do placówki.

"Przychodzi codziennie około 9 rano i czeka do zmroku. Nie wchodzi do środka. Kiedy otwierają się drzwi, zagląda" - opowiadał agencji DHA w środę ochroniarz pracujący w szpitalu Muhammet Akdeniz.

"Jest do mnie bardzo przywiązany. I ja też ciągle za nim tęsknię" - wyjaśnił Senturk.

Mężczyzna został wypisany ze szpitala w środę i wrócił do domu z psem.