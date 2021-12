Turcja: Policja rozbroiła bombę w samochodzie oficera ochrony Erdogana

Turecka policja poinformowała o rozbrojeniu ładunku wybuchowego podłożonego pod samochodem oficera policji oddelegowanego do ochrony prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana podczas sobotniego wiecu z jego udziałem w mieście Siirt na wschodzie kraju.

Ładunek wybuchowy został odkryty w miasteczku Nusaybin w prowincji Mardin przy granicy z Syria. Samochód, pod podwoziem którego go umiejscowiono, należał do oficera policji oddelegowanego do pracy przy ochronie bezpieczeństwa podczas wiecu z udziałem prezydenta Erdogana w Siirt. Policjant miał przejechać około 200 km, by w sobotę po południu podjąć obowiązki.

Bombę rozbrojono - podała w sobotę późnym wieczorem turecka agencja Anadolu. Zarazem wszczęto śledztwo w celu ustalenia sprawców.

Wiceprzewodniczący Partii Sprawiedliwości i Rozwoju(AKP), macierzystej partii prezydenta Erdogana, Hamza Dag powiedział dziennikarzom, że policja celowo opóźniła przekazanie informacji o podłożonym ładunku, by uniknąć niepokojów społecznych.

Podczas swego przemówienia w mieście Siirt, Recep Tayyip Erdogan nie odniósł się w żaden sposób do kwestii zagrożeń bezpieczeństwa - informacja o bombie pojawiła się w mediach dopiero w kilka godzin po zakończeniu spotkania. Mówił natomiast o wyprzedaży akcji, indeksów i towarów (sell-off), jaka dotknęła Turcję w związku z dramatyczną zapaścią tureckiej liry. Przekonywał, że okres niestabilności gospodarczej, nagłego wzrostu inflacji i osłabnięcia narodowej waluty "już wkrótce odejdzie w przeszłość".