Turcja: Policja rozpędziła propalestyńską manifestację przy bazie wojskowej

Policja turecka rozpędziła w sobotę przy użyciu gazu łzawiącego propalestyńską manifestację w pobliżu bazy wojskowej, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze – poinformowała w niedzielę agencja AFP.

Manifestację przed bazą Incirlik na południowym wschodzie Turcji zwołała turecka organizacja pozarządowa Fundacja Pomocy Humanitarnej.

W 2010 r. organizacja ta wyczarterowała flotyllę, by spróbować dotrzeć do znajdującej się pod blokadą izraelską Strefy Gazy, co pociągnęło za sobą izraelski atak, w którym zginęło 10 osób.