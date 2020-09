Turcja: Policja zatrzymała 106 osób pod zarzutem związków z Gulenem

Turecka policja zatrzymała w środę 106 osób, głównie wojskowych w służbie czynnej, podczas operacji wymierzonej w zwolenników Fethullaha Gulena, islamskiego kaznodziei, którego Ankara obwinia o zorganizowanie udaremnionej próby zamachu stanu z 2016 r.

Prokuratura w Stambule wystawiła nakazy zatrzymania 132 podejrzanych; 82 spośród nich odbywa służbę wojskową, a pozostali albo są na emeryturze, albo zostali wyrzuceni z sił zbrojnych - poinformowała turecka agencja Anatolia.

Do tej pory zatrzymano 106 osób w 34 prowincjach kraju.

We wtorek prokuratura w Izmirze wydała nakazy aresztowania 66 podejrzanych, w tym 48 czynnych wojskowych.

W nocy z 15 na 16 lipca 2016 r. grupa oficerów tureckich sił zbrojnych podjęła próbę zamachu stanu w celu obalenia prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Pucz udaremniono. Podczas próby obalenia władz około 250 osób zostało zabitych, a ponad 2000 - rannych.

W sumie od próby puczu aresztowano według różnych źródeł od 55 tys. do ok. 80 tys. osób, którym wytoczono procesy, a ok. 150 tys. innych, w tym wojskowych i pracowników służby cywilnej, zostało zwolnionych z państwowych posad lub zawieszonych w pracy w ramach rozprawiania się z siatką Gulena, która - jak utrzymują władze - przygotowała pucz. Z samej armii wydalono 20 tys. osób - podaje Reuters. Policja wciąż systematycznie urządza naloty na podejrzanych.

W piątek prokuratorzy z Ankary zarządzili zatrzymanie kilkudziesięciu prawników podejrzanych o działalność na rzecz Gulena. Tureckie i międzynarodowe organizacje prawników przekazały, że prawnicy po prostu wykonują swoją pracę, reprezentując klientów oskarżonych o powiązania Gulenem.

Gulen, dawny sojusznik Erdogana, który od 1999 r. żyje na dobrowolnej emigracji w Pensylwanii w USA, konsekwentnie zaprzecza udziałowi w próbie zamachu stanu. Od lat Erdogan oskarża zwolenników Gulena o stworzenie "równoległego państwa" poprzez infiltrowanie tureckiej policji, wojska, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji państwowych.

Zachodni sojusznicy Turcji i organizacje obrońców praw człowieka potępiają skalę represji w tym kraju, a krytycy Erdogana twierdzą, że wykorzystuje on udaremniony zamach stanu jako pretekst do zdławienia oporu przeciwników politycznych. Prezydent i jego Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) argumentują, że pewne środki są niezbędne do zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.