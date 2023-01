Turcja: Policja zatrzymała dyrektora banku poszukiwanego od 19 lat po kradzieży milionów dolarów

Policja w Stambule zatrzymała dyrektora banku poszukiwanego od 19 lat pod zarzutem sprzeniewierzenia 4,5 miliona dolarów i 500 tysięcy funtów poprzez nakłanianie klientów do podpisywania rachunków in blanco - podał we wtorek turecki dziennik "Hurriyet".

W 2001 r. śledczy wszczęli dochodzenie w związku ze zgłoszeniem przez brytyjskiego klienta, że z jego konta zniknęło 500 tys. funtów. Po zbadaniu rachunków ujawniono defraudację. Podejrzany Elbeyi A. opróżnił w ten sam sposób - poprzez nakłanianie do podpisania rachunków in blanco - konta 39 klientów banku.

Wydano za nim list gończy. Podejrzany zniknął jednak bez śladu i ukrywał się, nieustannie zmieniając swój wygląd i miejsce pobytu.

Gdy zbliżał się termin przedawnienia przestępstw, turecki urząd ds. nadużyć finansowych powrócił do sprawy. Ustalono, że Elbeyi A. złożył wniosek o emeryturę i pobierał ją z różnych oddziałów banków. Mieszkał u kobiet poznanych za pośrednictwem mediów społecznościowych i posługiwał się fałszywymi dokumentami.

Policja schwytała podejrzanego, gdy próbował wypłacić pieniądze z bankomatu przy jednym z obserwowanych przez funkcjonariuszy oddziałów bankowych w Stambule.