Turcja: Politolog i członek partii Kilicdaroglu: opozycja była po pierwszej turze na łopatkach, ale wstała i podjęła walkę

Turecka opozycja znalazła się po pierwszej turze wyborów na łopatkach, ale później wstała i podjęła walkę - mówi PAP politolog Burak Cop, członek Republikańskiej Partii Ludowej (CHP). Zaznacza, że pomimo utraty parlamentu - który w wyniku wyborów z 14 maja znalazł się w rękach środowiska prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana - postulat Kemala Kilicdaroglu dotyczący powrotu do systemu parlamentarnego "pozostaje obietnicą niezniszczalną".

Komentując przebieg dnia wyborczego oraz późniejsze liczenie głosów rozmówca PAP ocenia, że "chociaż pojawiały się głosy o nieprawidłowościach, sam proces liczenia głosów był - generalnie rzecz ujmując - sprawiedliwy". "Nie dostrzegam żadnym powszechnym problemów dotyczących liczenia głosów; pojawiały się pewne oskarżenia i zarzuty, ale muszą one zostać bezsprzecznie potwierdzone" - dodaje Cop.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Kemal Kilicdaroglu - lider CHP i kandydat wspierany przez większość tureckiej opozycji - uzyskał 44,9 proc. głosów, co uplasowało go za obecnym prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Sojusz Narodowy wspierający Kilicdaroglu zdobył w wyborach parlamentarnych 212 z 600 miejsc Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, przy 323 uzyskanych przez koalicję obecnego prezydenta.

"W ciągu pierwszego tygodnia po 14 maja opozycja była ogromnie zdemoralizowana, ludzie wydawali się być wielce rozczarowani i zdesperowani. Drugi tydzień przyniósł w końcu zmianę, co wyglądało tak, jak pojedynek bokserski, w którym jeden z zawodników pada na łopatki, jednak później podnosi się i podejmuje walkę z przeciwnikiem" - zauważa członek CHP. "Teraz zarówno wyborcy opozycji, jak i tworzące ją partie i organizacje, są zmotywowane i pełne świeżej energii" - dodaje.

Po pierwszej turze wyborów kluczowym elementem sceny politycznej ogłoszono nacjonalistów - to kandydat silnie nawiązujący do nacjonalizmu zdobył w niej ponad 5 proc. poparcia i to jego głosy mogą zaważyć na rezultacie tury drugiej. Sinan Ogan poparł przed prezydencką dogrywką Erdogana, jednak znaczna część jego środowiska opowiedziała się za Kilicdaroglu.

"Obecnie w Turcji mamy dwie grupy mogący zadecydować o wyniku wyborów - nacjonalistów oraz Kurdów, którzy również są podzieleni: część wspiera Ludową Partię Demokratyczną (HDP), część Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) Erdogana, a część - tradycyjnie - CHP. Głównym zadaniem i niesłychanie wymagającym wyzwaniem jest przyciągnięcie obu grup. Kilicdaroglu robi wszystko co może, by to osiągnąć" - zaznacza rozmówca PAP, komentując często podnoszone w drugiej turze tematy bliskie tureckim nacjonalistom.

"Zaczął używać bardziej konfrontacyjnej retoryki, bardziej stanowczo przeciwstawia się Erdoganowi i używa bardziej ofensywnego języka" - mówi o kampanii Kilicdaroglu przed drugą turą wyborów członek jego partii. "Przed turą pierwszą Erdogan był ekstremalnie ofensywny - oskarżał przeciwnika o związki z terroryzmem i tak dalej. Kilicdaroglu i otaczające go partie używały z kolei tonu bardziej pojednawczego, pokojowego. Wyniki z 14 maja pokazały jednak konieczność pozyskania głosów nacjonalistów, ale też ogólnym stanowiskiem opozycji - w tym moim - jest to, że na ataki Erdogana powinno odpowiadać się ostrzej; tak też powinniśmy byli reagować przed turą pierwszą" - wspomina Cop, przyznając błędy kampanii sprzed 14 maja.

W trakcie kampanii poprzedzającej drugą turę wyborów wsparcia Kilicdaroglu udzielił Umit Ozdag - lider antyimigranckiej Partii Zwycięstwo (ZP). "Chociaż jego ugrupowanie zdobyło ostatnio niewiele ponad 2 proc. głosów, jest on politykiem o znacznie szerszej popularności. Jego wpływy są w tureckim społeczeństwie naprawdę znaczne" - mówi o porozumieniu politolog. "Chociaż w podpisanym pomiędzy liderami protokole nie ma słowa o ewentualnych stanowiskach dla Ozdaga, biorąc pod uwagę uznanie, jakim się cieszy, ma pełne prawo do ich oczekiwania. To wynika z samej natury prowadzenia polityki" - wyjaśnia Cop.

Rozmówca PAP komentuje też najważniejszy z postulatów Kilicdaroglu i jego środowiska - powrót do systemu parlamentarnego porzuconego przez Erdogana na rzecz prezydenckiego. "Kilicdaroglu będzie chciał przywrócenia systemu parlamentarnego jeśli tylko będzie w stanie to zrobić" - zaznacza reprezentant CHP. System parlamentarny - w scenariuszu przewidującym wygraną w wyborach prezydenckich kandydata opozycji - przekazałby władzę środowisku Erdogana, które wygrało ostatnie wybory parlamentarne.

"To była obietnica złożona tureckiemu społeczeństwu, której nie można złamać" - wskazuje Cop. "Żeby zmienić system potrzebna jest większość kwalifikowana, której obecnie nie posiada żadne z ugrupowań parlamentarnych. Dlatego też niezbędna byłaby w tej kwestii współpraca AKP i CHP. Jeśli Kilicdaroglu zasiądzie w fotelu prezydenta, nie sądzę, by AKP i jej koalicja sprzeciwiały się zmianie systemu; uważam wręcz, że sami zwrócą się do CHP z prośbą o jego zmianę" - przewiduje rozmówca PAP.Z Ankary Jakub Bawołek