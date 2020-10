Turcja: Ponad setka zatrzymanych w obławie na zwolenników Gulena

Turecka policja zatrzymała we wtorek 121 osób w obławie na 167 podejrzanych o przynależność do ruchu Fethullaha Gulena, muzułmańskiego kaznodziei oskarżanego o zorganizowanie próby puczu w 2016 roku - podały państwowe media. Większość z zatrzymanych to wojskowi.

Zatrzymania są rezultatem dwóch operacji przeprowadzonych przez policję w kilkudziesięciu prowincjach Turcji. W ramach jednej z akcji, prowadzonej z Izmiru, wystawiono listy gończe za 110 osobami, w tym 16 pilotami i innymi oficerami sił powietrznych.

Nie podano szczegółów operacji, jednak jest to jedna z wielu przeprowadzonych w ostatnich latach obław na zwolenników Gulena.

Od czasu udaremnionego zamachu stanu z lipca 2016 roku, zarzuty postawiono dotąd 80 tys. osobom podejrzanym o przynależność do organizacji kierowanej przez Gulena, przeciwnika politycznego prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Około 150 tys. urzędników i nauczycieli zostało zwolnionych z pracy, zaś ponad 20 tys. żołnierzy - ze służby.