Turcja: Prezydent Erdogan: chociaż nadal nie ma ostatecznych wyników, to my prowadzimy

Chociaż nadal nie podano ostatecznych wyników wyborów w Turcji, to my prowadzimy – powiedział w nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Recep Tayyip Erdogan. Polityk przemówił do zwolenników sprzed siedziby swojej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w Ankarze.

"Dziś świętujemy wynik tego długiego maratonu. Nasz kraj doświadczył kolejnego festiwalu demokracji - oświadczył Erdogan - Niektórzy próbują zwieźć naród mówiąc, że to oni prowadzą. Okażemy szacunek woli narodu i tego samego poziomu demokratycznej dojrzałości oczekujemy od innych".

Politycy opozycji - z jej kandydatem na prezydenta Kemalem Kilicdaroglu na czele - podważali w niedzielę wiarygodność wyników cząstkowych, ogłaszanych przez państwową agencję Anatolia. Po otworzeniu ponad 96 proc. urn wyborczych agencja dała Erdoganowi 49,4 proc. poparcia; jemu kontrkandydatowi - 45 proc.

Z Ankary Jakub Bawołek