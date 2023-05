Turcja: Prezydent Erdogan: chociaż nadal nie ma ostatecznych wyników, to my prowadzimy (aktualizacja)

Chociaż nadal nie podano ostatecznych wyników wyborów w Turcji, to my prowadzimy. Wierzę, że wygram w pierwszej rundzie – powiedział w nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Recep Tayyip Erdogan. Polityk przemówił do zwolenników sprzed siedziby swojej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) w Ankarze.

"Dziś świętujemy wynik tego długiego maratonu. Nasz kraj doświadczył kolejnego festiwalu demokracji - oświadczył Erdogan - Niektórzy próbują zwieźć naród mówiąc, że to oni prowadzą. Okażemy szacunek woli narodu i tego samego poziomu demokratycznej dojrzałości oczekujemy od innych".

"Już mamy 2,6 mln głosów więcej niż najbliższy rywal; wierzę, że zdobywając ponad 50 proc. głosów wygram w pierwszej turze" - powiedział turecki prezydent. Zaznaczył, że w Turcji odnotowano jedną z wyższych frekwencji w historii tego kraju.

Podkreślił jednak, że jeśli konieczna będzie druga tura, jej wynik "będzie szanował". "Szanujemy te wybory i będziemy szanować następną turę" - zapewnił.

Erdogan dodał, że Sojusz Ludowy - koalicja zbudowana wokół rządzącej AKP - wygrała większość w wyborach parlamentarnych.

Prezydent zwrócił się do swoich wyborców w towarzystwie żony Emine. Zwolennicy Erdogana gromadzili się wokół siedziby jego partii od kilku godzin; kilkutysięczny tłum otaczały ustawione przez policję barierki i setki funkcjonariuszy. W okolicy ustawiono również wozy opancerzone.

Politycy opozycji - z jej kandydatem na prezydenta Kemalem Kilicdaroglu na czele - podważali w niedzielę wiarygodność wyników cząstkowych, ogłaszanych przez państwową agencję Anatolia. Po otworzeniu ponad 96 proc. urn wyborczych agencja dała Erdoganowi 49,4 proc. poparcia; jemu kontrkandydatowi - 45 proc.

Z Ankary Jakub Bawołek