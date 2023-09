Turcja: Prezydent Erdogan: łączenie kwestii akcesji Szwecji do NATO i zakupu myśliwców F-16 bardzo nas denerwuje

Łączenie kwestii akcesji Szwecji do NATO i zakupu od USA myśliwców F-16 bardzo nas denerwuje - powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, cytowany w poniedziałek przez portal Duvar. Szwecja jest obok Węgier jednym członkiem Sojuszu, który nie ratyfikował jeszcze rozszerzenia go o Szwecję.

Turecki prezydent przyznał podczas niedzielnej konferencji prasowej po zakończeniu szczytu G20 w Indiach, że prezydent USA Joe Biden powiązał dostawę samolotów F-16 z procesem ratyfikacji przez Turcję wniosku Szwecji o członkostwo w NATO.

"Mówią, że to Kongres zdecyduje (o sprzedaży Turcji samolotów F-16 - PAP), więc ja mówię, że też mamy w Turcji swój kongres - turecki parlament. To niemożliwe, żebym powiedział cokolwiek o zgodzie na wstąpienie Szwecji do NATO, dopóki taka decyzja nie zostanie podjęta przez tureckich deputowanych" - wyjaśnił Erdogan. Większość w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Turcji posiada obecnie koalicja skupiona wokół Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) prezydenta Erdogana.

Prezydent powiedział też, że Szwecja powinna "dotrzymać obietnic" i podjąć dalsze kroki - które obejmowałyby ekstradycję osób uznawanych za bojowników Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) i zapobieganie wiecom poparcia dla tej organizacji w Szwecji - zanim Turcja umożliwi akcesję kraju do Sojuszu.

Przebywająca na początku września z wizytą w Sztokholmie grupa amerykańskich kongresmenów wyraziła przekonanie, że wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO zostanie ratyfikowany przez parlament Turcji w październiku.

"Naciskaliśmy na Turcję, aby tak się stało" - podkreślił wówczas Michael McCaul, republikański przewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów. "Nie widzę żadnych przesłanek wskazujących na to, że Szwecja nie zostanie pełnoprawnym członkiem NATO" - dodał kongresmen podczas briefingu w Sztokholmie.

Zapytany o kwestię zgody USA na sprzedaż Turcji samolotów wielozadaniowych F-16, McCaul odpowiedział, że "jeśli Turcja chce współpracy z USA, warunkiem jest również ratyfikacja szwedzkiego wniosku do NATO".

Turcja zawnioskowała o zakup myśliwców Lockheed Martin Corp F-16 za 20 mld dolarów od USA i prawie 80 zestawów modernizacyjnych dla już będących w posiadaniu Turcji samolotów bojowych w październiku 2021 roku.