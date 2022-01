Turcja: Prezydent Erdogan spotka się w czwartek w Kijowie z prezydentem Zełenskim

W czwartek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan uda się z wizytą do Kijowa na rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformował w poniedziałek wysoki rangą przedstawiciel tureckich władz. Celem wizyty ma być załagodzenie napięć pomiędzy Ukrainą a Rosją - sprecyzowano.

"Erdogan będzie rozmawiał z Zełenskim o utrzymaniu pokoju w regionie, powstrzymaniu napięć i zapobieżeniu konfliktu" - oświadczył turecki przedstawiciel, prosząc o anonimowość.

Źródło poinformowało także o planie zaproszenia prezydenta Rosji Władimira Putina do Turcji po zakończeniu zimowych igrzyskach olimpijskich, które rozpoczynają się w Pekinie 4 lutego.

"Oczekujemy, że dialog pozwoli skutecznie obniżyć napięcia pomiędzy Rosją a Ukrainą" - powiedział anonimowo turecki przedstawiciel.

Jak przypomina Agencja Reutera, Ankara ma dobre stosunki zarówno z Kijowem, jak i Moskwą, niemniej sprzeciwia się ona rosyjskim działaniom w Syrii i Libii, a także rosyjskiej aneksji Krymu z 2014 roku.

W ubiegłym tygodniu Erdogan oświadczył, że atak Rosji na Ukrainę byłby niemądrym posunięciem, a gdyby do tego doszło, to Turcja jako członek NATO zrobi to, co konieczne.