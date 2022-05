Turcja: Prezydent Erdogan: w sobotę będę rozmawiać z fińskimi władzami

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował w piątek, że następnego dnia będzie rozmawiał z przedstawicielami rządu Finlandii. Podtrzymał jednak swój sprzeciw wobec planowanego przez Finlandię wejścia do NATO i podkreślił, że weźmie udział w sobotnich rozmowach tylko po to, by podtrzymać kanały komunikacji między krajami.

Erdogan zaznaczył jednocześnie, że nie zmienił swojego stanowiska wobec prób wstąpienia Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodał, że kwestię tę omówił w piątek z premierem Holandii Markiem Rutte i będzie o niej również rozmawiać w sobotę z władzami Wielkiej Brytanii.

W czwartek Erdogan oznajmił, że "Turcja powie nie" wstąpieniu tych dwóch państw do NATO, oskarżając je o udzielanie schronienia milicji syryjskich Kurdów YPG (postrzeganych przez Ankarę jako odłam działającej w Turcji Partii Pracujących Kurdystanu, PKK) oraz organizacji islamskiego myśliciela Fethullaha Gulena, którego Ankara oskarża o przeprowadzenie w 2016 roku nieudanego zamachu stanu.