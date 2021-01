Turcja: Prezydent Erdogan wśród pierwszych zaszczepionych na Covid-19

Turcja rozpoczęła w czwartek szczepienia na koronawirusa. W kraju tym na razie dostępna jest jedynie szczepionka CoronaVac chińskiej firmy Sinovac, którą otrzymał m.in. prezydent Recep Tayyip Erdogan.

Pierwsze szczepienia odbyły się w jednym ze szpitali w Stambule, a objęci nimi zostali pracownicy medyczni, którzy drugą dawkę będą musieli przyjąć po 28 dniach.

"Spędziliśmy około 10 miesięcy w białych kombinezonach, wspierając ludzi w walce o życie. Pracownicy służby zdrowia doskonale wiedzą, że tej sytuacji nie można lekceważyć i że szczepienia są konieczne" - powiedział naczelny chirurg placówki Nurettin Yiyit.

W Ankarze szczepieniu poddał się prezydent Erdogan, któremu towarzyszyły telewizyjne kamery. Szef państwa przyznał, że szczepionkę otrzymali także inni starsi członkowie jego partii AKP, i wezwał wszystkich polityków do poparcia kampanii szczepień.

Turecki rząd oczekuje, że szczepienia pracowników służby zdrowia zostaną zakończone w ciągu kilku dni, a następnie proces obejmie kolejną grupę - osoby w wieku powyżej 65 lat.

Turcja zamówiła 50 milionów dawek szczepionki CoronaVac i do tej pory otrzymała 3 miliony. Ankara prowadzi także rozmowy na temat dostaw rosyjskiej szczepionki Sputnik V oraz preparatu opracowanego przez firmy Pfizer i BioNTech; pracuje również nad szczepionką własnej produkcji.

W Turcji do tej pory koronawirusem zakaziło się ponad 2,3 mln osób, zmarło ponad 23 tys. chorych na Covid-19. Mimo nocnej godziny policyjnej i weekendowych lockdownów każdego dnia stwierdza się tam ok. 10 tys. nowych zakażeń i ok. 170 kolejnych zgonów.