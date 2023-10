Turcja: Prezydent otworzył sesję parlamentu po letniej przerwie; wciąż nie wiadomo, kiedy głosowanie nad wnioskiem Szwecji do NATO

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan otworzył w niedzielę sesję tureckiego parlamentu po letniej przerwie. W swoim przemówieniu nie wskazał jednak terminu, kiedy Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji zajmie się wnioskiem Szwecji o przystąpienie do NATO.

W lipcu przed szczytem NATO w Wilnie Erdogan wyraził zgodę na przekazanie parlamentowi wniosku o akcesję Szwecji do NATO.

Jednak pod koniec września prezydent stwierdził, że turecki parlament dotrzyma obietnicy ratyfikowania akcesji Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeżeli rząd Stanów Zjednoczonych wywiąże się ze swoich zobowiązań i umożliwi sprzedaż Ankarze myśliwców F-16.

Wcześniej w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla amerykańskiej telewizji publicznej PBS Erdogan powiedział, że "organizacje terrorystyczne" wciąż demonstrują na ulicach Sztokholmu, a rząd szwedzki musi wywiązać się ze swoich obietnic względem Ankary. "Szwecja wprowadziła pewne poprawki legislacyjne, ale to nie wystarczy" - ocenił Erdogan. Sztokholm zobowiązał się wcześniej do wzmocnienia walki z organizacjami kurdyjskimi.

Po niedzielnym ataku zamachowca w Ankarze rząd Szwecji wyraził solidarność z Turcją. "Szwecja zdecydowanie potępia dzisiejszy atak terrorystyczny w Ankarze. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w długoterminową współpracę z Turcją w zwalczaniu terroryzmu i życzymy szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia rannym" - napisał rząd w Sztokholmie na portalu X.

Turcja jest ostatnim obok Węgier państwem, które nie ratyfikowało przyjęcia Szwecji do NATO. Do akcesji potrzebna jest zgoda wszystkich sojuszników. W lipcu Erdogan sugerował, że zgoda na wstąpienie Szwecji do NATO powinna wiązać się z otwarciem drogi Ankary do członkostwa w Unii Europejskiej. Turcja jest państwem kandydującym do wstąpienia do UE od 1999 r., ale jej starania o akcesję stanęły w miejscu z powodu niedemokratycznego zwrotu Ankary oraz sporów z należącym do UE Cyprem.

"Turcja nie oczekuje już niczego od UE, która kazała nam czekać u jej drzwi przez 40 lat (...) dotrzymaliśmy wszystkich obietnic złożonych UE, a ona prawie żadnej (...) nie będziemy tolerować nowych wymagań lub warunków w procesie akcesji Turcji" - mówił w niedzielę w tureckim parlamencie Erdogan.