Turcja: Prezydent: rozmawialiśmy z USA o dodatkowym wsparciu humanitarnym dla Gazy; jesteśmy też gotowi przyjąć rannych

Turcja podjęła rozmowy z administracją USA, dotyczące zwiększenia do co najmniej 500 dziennej liczby ciężarówek dostarczających wsparcie do Strefy Gazy; jesteśmy też przygotowani do przyjęcia w kraju rannych Palestyńczyków - oświadczył w piątek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan, cytowany przez agencję Reutera.

"Sekretarz stanu USA Antony Blinken pozytywnie odniósł się do pomysłu zwiększenia skali pomocy dla Gazy podczas rozmowy z szefem tureckiej dyplomacji Hakanem Fidanem" - oznajmił Erdogan. Politycy przeprowadzili w poniedziałek rozmowę w Ankarze. Wizyta w Turcji była ostatnim etapem podróży szefa amerykańskiej dyplomacji na Bliski Wschód.

"Ankara podejmie starania dotyczące dostarczenia Strefie Gazy ambulansów, żywności, wody i leków, współpracując z innymi krajami" - podkreślił Erdogan, rozmawiając z dziennikarzami podczas lotu powrotnego ze szczytu Organizacji Współpracy Gospodarczej (ECO) w Uzbekistanie.

Turecki przywódca zapowiedział też "zwiększenie presji na Izrael w celu zapewnienia ewakuacji rannych Palestyńczyków z Gazy".

Podczas szczytu w Uzbekistanie prezydent spotkał się m.in. ze swoim irańskim odpowiednikiem Ebrahimem Raisim. Zapewnił go o gotowości Turcji do przyjęcia roli gwaranta bezpieczeństwa Palestyńczyków po rozwiązaniu obecnej fazy konfliktu z Izraelem - podała w czwartek kancelaria tureckiego prezydenta. Raisi - powiedział w piątek Erdogan - złoży pod koniec listopada wizytę w Ankarze w celu omówienia sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Prezydent Erdogan zaznaczał wcześniej, że Strefa Gazy "musi stać się częścią niezależnej i suwerennej Palestyny ze stolicą w Jerozolimie", a Ankara "nie poprze żadnych planów stopniowego usuwania Palestyńczyków z historii".